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«Мосгортранс» запустит новый автобусный рейс Москва — Геленджик
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«Мосгортранс» запустит новый автобусный рейс Москва — Геленджик

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Отправится к Черному морю на автобусе из Москвы в Геленджик можно будет начиная с 23 июля 2022 года. Об этом 11 июля сообщил Telegram-канал дептранса столицы.

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Как сообщает ведомство, на автобусном рейсе (отправление от автовокзала в Саларьево) будет работать 44-местная машина, управлять которой будут водители «Мосгортранса». Время в пути составит 24 часа. На рейсе предусмотрены два водителя — они будут менять друг друга.

Новый автобусный рейс, на который уже открыта продажа билетов, будет работать один раз в неделю. Отправление по субботам, прибытие в Геленджик в воскресенье.

11 июля «Известия» сообщили, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 18 июля. Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны работают штатно.

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