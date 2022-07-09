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Захарова высмеяла планы Финляндии построить забор на границе с Россией

Захарова о планах Финляндии построить забор на границе с РФ: «частокол, профнастил или евроштакетник?»
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Фото: TASS/Zuma
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, из какого материала Финляндия построит заграждение на границе с Россией.

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«Частокол, профнастил или евроштакетник?» — написала она в своем Telegram-канале 9 июля.

1 мая командующий пограничной охраной финского региона Северная Карелия Марко Турунен заявил о планах страны построить ограждение на границе с РФ. По данным Турунена, заграждения, возможно, появятся в зонах повышенного риска и на некоторых территориях, где требуется особое внимание со стороны погранслужб.

10 июня сообщалось о планах властей Финляндии соорудить заграждение на границе с Россией, чтобы «обезопасить страну».

7 июля парламент Финляндии поддержал поправки в законопроект об охране границ. Как передает агентство Reuters, документ позволит установить забор на границе с Россией протяженностью 1,3 тыс. км и закрыть ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что власти Финляндии пошли в фарватере тех политиков, судьба которых уже предрешена.

По словам депутата, это противоречит всей истории двусторонних отношений России с Финляндией.

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