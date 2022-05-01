Финляндия объявила о планах укрепить заграждения на границе с Россией

Финляндия планирует построить заборы на границе с Россией. Об этом 1 мая заявил командующий пограничной охраной финского региона Северная Карелия Марко Турунен.

«Это важное решение — начать строительство заборов на восточной границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», — приводит его слова телеканал MTV3.

По данным Турунена, заграждения возможно появятся в зонах повышенного риска и на некоторых территориях, где требуется повышенное внимание со стороны погранслужб.

19 апреля начальник пограничной охраны страны генерал-лейтенант Паси Костамоваара заявил, что Финляндия усилила контроль на границе с Россией. По его словам, ситуация на границе стабильная и спокойная, погранслужба готова к выполнению своих задач.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об укреплении границ РФ в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.