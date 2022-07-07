В Госдуме ответили на решение Финляндии о заборе на границе с Россией

Власти Финляндии пошли в фарватере тех политиков, судьба которых уже предрешена. Об этом в четверг, 7 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя решение финского парламента об установке забора на границе с Россией.

По словам депутата, это противоречит всей истории двусторонних отношений России с Финляндией. Также он добавил, что в связи с этим Москва пересмотрит целый ряд договоров с Хельсинки.

«Это скажется на экономике Финляндии. Мы пересмотрим и транспортный договор, который имеет очень серьезное значение для них. Думаю, что это всё вызовет огромное неудовольствие у простых граждан, и во многом правительство Финляндии может ожидать участь [уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона. К сожалению, они пошли в фарватере тех политиков, судьба которых уже предрешена», — подчеркнул Чепа.

Ранее в этот день парламент Финляндии поддержал поправки в законопроект об охране границ. Отмечалось, что документ позволит установить забор на границе с Россией протяженностью 1,3 тыс. км. Как указало агентство Reuters, законопроект одобрило большинство членов парламента страны, несмотря на то что он противоречит нормам Европейского союза.

Этот законопроект позволит правительству Финляндии ускоренно принимать распоряжения о строительстве заграждений рядом с финской границей и направлять все запросы на предоставление убежища на один или несколько пограничных пунктов, например в аэропорту.

10 июня сообщалось о планах властей Финляндии соорудить заграждение на границе с Россией, чтобы «обезопасить страну». Еще тогда сообщалось, что для обеспечения процесса строительства заграждения будут внесены поправки в закон о пограничной охране.

6 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла никакой угрозы как для Финляндии, так и для Швеции. В этот же день глава полиции государственной безопасности Финляндии Антти Пелттари заявила, что их страна удивлена отсутствием давления со стороны России из-за намерения страны вступить в НАТО.