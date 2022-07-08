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Эксперт Хосода назвал убийство Абэ стратегической потерей для Японии

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является серьезной стратегической потерей для этой страны. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил «Известиям» эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону из Карлового университета в Чехии Такаси Хосода.

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«Вклад бывшего премьер-министра Абэ в дипломатическую и оборонную политику Японии был значительным, несмотря на то что существует много проблем и негативных последствий для внутренней политики», — подчеркнул он.

Хосода также отметил, что Абэ сделал Японию заметной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Индо-Тихоокеанском регионе.

Нападение на политика было совершено утром в пятницу во время его уличного выступления в городе Нара. Мужчина два раза выстрелил из дробовика в спину Абэ. После этого экс-премьер был госпитализирован без сознания с кровотечением. Позднее стало известно о его смерти.

Преступника задержали сразу же после его нападения. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить». В доме убийцы бывшего премьер-министра Японии обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра Японии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на покушение Абэ, назвав покушение на бывшего главу государства «актом терроризма, которому нет и не может быть оправдания».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

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