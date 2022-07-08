В Японии в доме убийцы экс-премьера Абэ обнаружили взрывчатку

В доме убийцы бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. Об этом сообщил 8 июля телеканал NHK со ссылкой на данные полиции.

По данным японского телеканала, в настоящее время правоохранительные органы призывают жителей этого дома и находящихся поблизости людей покинуть территорию.

В настоящее время полиция намерена вынести этот предмет в безопасное для окружающих людей место и обезвредить ее в случае, если подтвердится, что предмет взрывоопасный.

Нападение на политика было совершено утром в пятницу во время его уличного выступления в городе Нара. Мужчина два раза выстрелил из дробовика в спину Абэ. После этого экс-премьер был госпитализирован без сознания с кровотечением. Позднее стало известно о его смерти.

Преступника задержали сразу же после его нападения. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Сейчас в Японии проходит избирательная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента, которые должны состояться 10 июля. Абэ в ходе своего выступления, когда на него напали, поддерживал одного из кандидатов от Либерально-демократической партии Японии. По словам действующего премьера страны Фумио Кисиды, в настоящее время никаких решений касательно переноса предстоящих парламентских выборов на фоне случившегося принято не было.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.