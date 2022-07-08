Врачи подтвердили смерть Абэ

Врачи Медицинского университета японской префектуры Нара официально объявили о смерти экс-премьера Японии Синдзо Абэ, на которого ранее было совершено покушение.

Глава реанимационного отделения в ходе специальной пресс-конференци рассказал, что Синдзо Абэ поступил к ним в состоянии остановки сердца и, несмотря на все старания врачей, спасти его жизнь не удалось.

Ранее, в пятницу, местные СМИ сообщали, что Абэ скончался в больнице на 68-м году жизни после двух выстрелов в спину. Телеканал NHK уточнял, что политик скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Утром в пятницу стало известно, что на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. Позднее сообщалось, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения, но отмечалось, что в Японии под остановкой сердца и легких может подразумеваться состояние клинической смерти, так как официально ее подтвердить может только специальный врач.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который признался полиции, что он был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.