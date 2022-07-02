Друг детей: умер художник-мультипликатор Леонид Шварцман
Леонид Шварцман был настоящей легендой среди кинематографистов; зрители же куда лучше знали нарисованных им персонажей. Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк, котенок по имени Гав, Попугай, Удав, Мартышка и Слоненок сопровождают с самой колыбели которое по счету поколение россиян — и не только. Сегодня, 2 июля, Леонида Ароновича не стало. «Известия» вспоминают великого художника, скончавшегося на 102-м году жизни.
Леонид Шварцман — биография создателя Чебурашки
Леонид (Израиль) Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в еврейской семье. Отец, Арон Нахманович, уроженец Вильно (ныне Вильнюс), работал бухгалтером. Мать, Рахиль Соломоновна, коренная минчанка, занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Имя, данное при рождении, Шварцман сменил в конце 1960-х после победы Израиля в Шестидневной войне — к тому же, как вспоминал сам художник, с детства его все звали Лелей.
Отец Шварцмана трагически погиб в 1934 году — его сбила машина. После этого будущий мультипликатор перебрался в Ленинград, где уже обосновалась его старшая сестра Этта. Там Леонид Аронович получил среднее образование и поступил в школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры, которую окончил в 1941 году перед самой войной. Был призван в армию, но успел съездить в Минск и вывести оттуда мать. Рахиль Соломоновна умерла во время блокады Ленинграда.
Шварцман работал на строительстве укрепрайона на подступах к Ленинграду. В ноябре 1941 года его вместе с другими специалистами по решению правительства СССР эвакуировали самолетом в Тихвин, а оттуда поездом в Челябинск. Там Шварцман работал токарем на танковом заводе имени Кирова, одновременно занимаясь оформлением Ленинской комнаты и «красного уголка». После того как заводское начальство увидело созданный им портрет Сергея Кирова для заводской проходной, Шварцман был переведен на должность художника-оформителя в специально созданную для него мастерскую.
Посетительница на выставке в Санкт-Петербурге, приуроченной к 100-летию знаменитого художника и мультипликатора Леонида Шварцмана, 28 ноября 2020 года
Вернувшись из эвакуации, Шварцман поступил во ВГИК, который окончил в 1951 году с дипломом художника-постановщика мультфильмов. С 1948 года работал на «Союзмультфильме». По собственному признанию, выбор профессии был во многом случаен: «Во ВГИКе, на художественном факультете, оказался случайно. Там было деление на художников натурного и мультипликационного кино. В натурном тоже делают интересные эскизы, но строительство декораций ближе к работе прораба. Ну я и пошел в мультипликацию, в ней всё основано на графике, близкой к книжной, а это мне нравилось, как и иллюстрация».
В юности он мечтал стать художником, но разочаровался в возможностях соцреализма: «В советские времена изобразительное искусство было неуклюжим. Знаменитый социалистический реализм накладывал оковы, в частности, на станковую живопись. Картины были в основном одного направления, а в мультипликации цензуры практически не было. Высокое начальство обращало на нас мало внимания».
Шварцман начал работать в соавторстве с Александром Винокуровым как художник-постановщик с классиком советской мультипликации Львом Атамановым, с которым создавал такие признанные шедевры, как «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева». С 1963 года начал самостоятельную работу, а в 1975-м занялся режиссурой. Среди самых знаменитых творений Шварцмана как художника — персонажи мультфильмов Романа Качанова про Чебурашку и Крокодила Гену (хотя их авторство и оспаривалось в суде уже в постсоветские годы), Дядя Степа, котенок по имени Гав, герои мультсериала «38 попугаев» и другие.
Граффити во дворе дома художника-мультипликатора Леонида Шварцмана с изображением Удава из мультфильма «38 попугаев»
На «Союзмультфильме» Шварцман познакомился и с женщиной, ставшей спутницей всей его жизни. Татьяна Владимировна Домбровская также работала мультипликатором. В 1951 году они поженились и прожили вместе до самой кончины Татьяны Владимировны в 2021 году. Свое собственное долголетие Шварцман приписывал занятиям спортом и здоровому образу жизни. «Уже 90 лет я по утрам делаю легкую зарядку, что и всем советую. Раньше бегал трусцой, ходил на лыжах, любил велосипед, плавал в море или бассейне. Ем полезные вещи. Люблю сырые овощи больше, чем фрукты. Сладким не увлекаюсь», — говорил он в интервью перед своим столетием.
Заслуги Леонида Ароновича перед искусством были высоко оценены и на родине, и за рубежом. Он номинировался на Сталинскую и Ленинскую премии, был награжден орденом Александра Невского (за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность) и премией президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (за вклад в развитие отечественного анимационного искусства).
Леонид Шварцман на балконе своего дома принимает поздравления со 100-летним юбилеем, 30 августа 2020 года
Среди профессиональных наград Шварцмана — призы «Голливуд — детям» и «За вклад в профессию» на XI Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале. Он был членом Академии кинематографических искусств «Ника» и Международной ассоциации анимационного кино, почетным директором Музея анимационного кино, лауреатом национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер».
Последние годы жизни Леонид Аронович отошел от активной творческой деятельности. Новейшие веяния в мультипликации он не одобрял и, по собственному признанию, не мог принять. Но всё новые и новые поколения детей начинают свое знакомство с прекрасным именно с мультфильмов, над которыми он некогда работал как художник-постановщик и как режиссер. Как говорил в одном из последних интервью сам мастер, «главное, что я всю жизнь для детей работал, — был мультипликатором с 1948 года. А значит, с интересом провел жизнь».