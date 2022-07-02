Друг детей: умер художник-мультипликатор Леонид Шварцман

Леонид Шварцман был настоящей легендой среди кинематографистов; зрители же куда лучше знали нарисованных им персонажей. Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк, котенок по имени Гав, Попугай, Удав, Мартышка и Слоненок сопровождают с самой колыбели которое по счету поколение россиян — и не только. Сегодня, 2 июля, Леонида Ароновича не стало. «Известия» вспоминают великого художника, скончавшегося на 102-м году жизни.

Леонид Шварцман — биография создателя Чебурашки

Леонид (Израиль) Аронович Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в еврейской семье. Отец, Арон Нахманович, уроженец Вильно (ныне Вильнюс), работал бухгалтером. Мать, Рахиль Соломоновна, коренная минчанка, занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Имя, данное при рождении, Шварцман сменил в конце 1960-х после победы Израиля в Шестидневной войне — к тому же, как вспоминал сам художник, с детства его все звали Лелей.

Борис Машковцев, гендиректор Союзмультфильма: Персонажи, которых создавал Леонид Аронович, — это то, что делает нас людьми. На «Союзмультфильме» у нас есть музей, и в качестве экспонатов там стоят сейчас персонажи из «Варежки», «38 попугаев», «Чебурашки и Крокодила Гены», конечно… Висят эскизы из «Снежной королевы». Всё это показывает его как выдающегося художника. А еще он был прекрасный собеседник, и хотя последние годы я с ним общался только по телефону, это были счастливые минуты, было ощущение, что это близкий родственник.

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова Художник-постановщик Леонид Шварцман и режиссер Иван Уфимцев во время съемок мультфильма «38 попугаев», 27 октября 1978 года

Отец Шварцмана трагически погиб в 1934 году — его сбила машина. После этого будущий мультипликатор перебрался в Ленинград, где уже обосновалась его старшая сестра Этта. Там Леонид Аронович получил среднее образование и поступил в школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры, которую окончил в 1941 году перед самой войной. Был призван в армию, но успел съездить в Минск и вывести оттуда мать. Рахиль Соломоновна умерла во время блокады Ленинграда.

Шварцман работал на строительстве укрепрайона на подступах к Ленинграду. В ноябре 1941 года его вместе с другими специалистами по решению правительства СССР эвакуировали самолетом в Тихвин, а оттуда поездом в Челябинск. Там Шварцман работал токарем на танковом заводе имени Кирова, одновременно занимаясь оформлением Ленинской комнаты и «красного уголка». После того как заводское начальство увидело созданный им портрет Сергея Кирова для заводской проходной, Шварцман был переведен на должность художника-оформителя в специально созданную для него мастерскую.

Друг детей Посетительница на выставке в Санкт-Петербурге, приуроченной к 100-летию знаменитого художника и мультипликатора Леонида Шварцмана, 28 ноября 2020 года Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Вернувшись из эвакуации, Шварцман поступил во ВГИК, который окончил в 1951 году с дипломом художника-постановщика мультфильмов. С 1948 года работал на «Союзмультфильме». По собственному признанию, выбор профессии был во многом случаен: «Во ВГИКе, на художественном факультете, оказался случайно. Там было деление на художников натурного и мультипликационного кино. В натурном тоже делают интересные эскизы, но строительство декораций ближе к работе прораба. Ну я и пошел в мультипликацию, в ней всё основано на графике, близкой к книжной, а это мне нравилось, как и иллюстрация».

Наталья Орлова, художник-аниматор: Леонид Аронович Шварцман — это целая веха в мировой анимации, старейший художник, режиссер. Таких профессионалов, как он, сегодня, к сожалению, не осталось. Он был скромнейший, добрейший человек, прекрасный педагог — он воспитал многих художников и режиссеров, которые, работая с ним, учились у него и очень многого достигли в своей творческой деятельности. Конечно, это огромная утрата для всего анимационного содружества и художественного мира в целом, потому что художник он был замечательный. Мы познакомились в 1973 году, когда я пришла на студию, уже тогда он был очень известным, но никогда не кичился этим перед рядовыми сотрудниками. Мне посчастливилось работать с его соавтором Романом Абеливичем Качановым, который делал вместе со Шварцманом все наши замечательные мультфильмы, — и «Варежку», и «Чебурашку».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Художник-мультипликатор Юрий Норштейн (в центре) получает награду за художника и режиссера Леонида Шварцмана — специальный приз премии «Ника» за вклад в отечественный кинематограф, 25 апреля 2021 года

В юности он мечтал стать художником, но разочаровался в возможностях соцреализма: «В советские времена изобразительное искусство было неуклюжим. Знаменитый социалистический реализм накладывал оковы, в частности, на станковую живопись. Картины были в основном одного направления, а в мультипликации цензуры практически не было. Высокое начальство обращало на нас мало внимания».

Шварцман начал работать в соавторстве с Александром Винокуровым как художник-постановщик с классиком советской мультипликации Львом Атамановым, с которым создавал такие признанные шедевры, как «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева». С 1963 года начал самостоятельную работу, а в 1975-м занялся режиссурой. Среди самых знаменитых творений Шварцмана как художника — персонажи мультфильмов Романа Качанова про Чебурашку и Крокодила Гену (хотя их авторство и оспаривалось в суде уже в постсоветские годы), Дядя Степа, котенок по имени Гав, герои мультсериала «38 попугаев» и другие.

Друг детей Граффити во дворе дома художника-мультипликатора Леонида Шварцмана с изображением Удава из мультфильма «38 попугаев» Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На «Союзмультфильме» Шварцман познакомился и с женщиной, ставшей спутницей всей его жизни. Татьяна Владимировна Домбровская также работала мультипликатором. В 1951 году они поженились и прожили вместе до самой кончины Татьяны Владимировны в 2021 году. Свое собственное долголетие Шварцман приписывал занятиям спортом и здоровому образу жизни. «Уже 90 лет я по утрам делаю легкую зарядку, что и всем советую. Раньше бегал трусцой, ходил на лыжах, любил велосипед, плавал в море или бассейне. Ем полезные вещи. Люблю сырые овощи больше, чем фрукты. Сладким не увлекаюсь», — говорил он в интервью перед своим столетием.

Заслуги Леонида Ароновича перед искусством были высоко оценены и на родине, и за рубежом. Он номинировался на Сталинскую и Ленинскую премии, был награжден орденом Александра Невского (за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность) и премией президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (за вклад в развитие отечественного анимационного искусства).

Друг детей Леонид Шварцман на балконе своего дома принимает поздравления со 100-летним юбилеем, 30 августа 2020 года Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Среди профессиональных наград Шварцмана — призы «Голливуд — детям» и «За вклад в профессию» на XI Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале. Он был членом Академии кинематографических искусств «Ника» и Международной ассоциации анимационного кино, почетным директором Музея анимационного кино, лауреатом национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Мастер».

Последние годы жизни Леонид Аронович отошел от активной творческой деятельности. Новейшие веяния в мультипликации он не одобрял и, по собственному признанию, не мог принять. Но всё новые и новые поколения детей начинают свое знакомство с прекрасным именно с мультфильмов, над которыми он некогда работал как художник-постановщик и как режиссер. Как говорил в одном из последних интервью сам мастер, «главное, что я всю жизнь для детей работал, — был мультипликатором с 1948 года. А значит, с интересом провел жизнь».