Классик советской анимации Шварцман умер в возрасте 101 года

Художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался в возрасте 101 года. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил «РИА Новости» шеф-редактор «Союзмультфильма».

«Да, Леонид Аронович скончался», — сказал собеседник агентства.

Причина смерти не сообщается. Дата прощания и время станут известны позже.

Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента России, создатель легендарных мультфильмов «Осторожно, обезьянки!», «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк».

В 1945 году приехал в Москву и поступил во ВГИК. С 1948 года работал на киностудии «Союзмультфильм», в 1951-м окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов.