Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались перейти в контрнаступление в Запорожье, но были поражены российской артиллерией. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил первый заместитель главы мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе — это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться — живая сила, техника — туда прилетели наши «Ураганы», и всё, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что в Запорожье слышны взрывы, предположительно, из-за артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

4 июля свыше 400 боеприпасов изъяли из тайника ВСУ на территории предприятия «Автодор» в городе Токмаке Запорожской области.

До этого, 2 июля, в Запорожской области сообщили об атаке на грузовой поезд с продовольствием. По предварительной информации, украинские военные открыли огонь по цели из гранатометов. Как отметил Рогов, сторонники Киева таким образом пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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