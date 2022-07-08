В Запорожье сообщили о мощных взрывах

В Запорожье слышны взрывы, предположительно, из-за артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Земляки из Запорожья сообщают о взрывах. При этом воздушная тревога в городе не была объявлена. Судя по географии и направлению звука, боевики Зеленского ведут обстрел из артиллерии <...> Областной центр слышит канонаду», — написал он в своем Telegram-аккаунте.

Ранее, 2 июля, в Запорожской области сообщили об атаке на грузовой поезд с продовольствием. По предварительной информации, украинские военные открыли огонь по цели из гранатометов. Как отметил Рогов, сторонники Киева таким образом пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

12 июня произошел взрыв подстанции в Бердянске. Там были найдены следы трех взрывных устройств. Местные власти обвинили в произошедшем украинских боевиков, которые пытались запугать мирное население и сорвать празднование по случаю Дня России. В МВД Запорожья произошедшее назвали терактом.

Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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