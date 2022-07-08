В ФРГ заявили о положительных сигналах Канады по турбине для «Северного потока»

Проводящиеся кабинетом министров ФРГ переговоры с Канадой о возвращении турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» являются «конструктивным диалогом», однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Об сообщили в пятницу, 8 июля, на брифинге представители правительства Германии.

«Контакты продолжаются. Мы получаем хорошие сигналы», — сказала представитель министерства экономики Сузанне Унград журналистам.

Накануне вице-канцлер ФРГ и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек обратился к властям Канады с просьбой решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала плановых ремонтных работ 11 июля.

«Я могу подтвердить, что из Канады поступают положительные сигналы, но не могу подтвердить, что поставка уже осуществляется», — добавил в свою очередь официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

Ранее в пятницу власти Канады решили исключить из санкционного списка против России турбину для российского газопровода «Северный поток – 1» и поставить ее Германии. Как сообщило издание «Европейская правда», причина возможного снятия рестрикций в том, что поставка Германии турбины позволит восстановить объемы прокачки российского газа в Евросоюз.

По информации издания, Киев раскритиковал решение Оттавы, назвав его «необоснованным и опасным». Там считают, что Москва якобы обладает всеми необходимыми мощностями для наращивания темпов прокачки газа и без новой турбины.

Ранее, 24 июня, министр экономики Германии заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа по трубопроводу. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления РФ о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

16 июня власти Германии сообщили о сокращении притока газа в свою страну по «Северному потоку» до 40% от его мощностей.