Стрелявший в Абэ пытался убить его из-за недовольства политикой

Совершивший покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил, что хотел убить его из-за недовольства его политикой. Об этом он заявил на допросе 8 июля.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 во время уличного выступления. По данным СМИ, в политика были выстрелили дважды. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Позднее в этот день стало известно о том, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние его предшественника тяжелое.

Посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что молится о здоровье Абэ и осуждает покушение на него.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.