Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине

Россия в ходе спецоперации по защите Донбасса еще не начала показывать, на что способна, заявил 7 июля президент России Владимир Путин.

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — заявил он на встрече с лидерами парламентских партий.

По словам российского президента, Запад хочет воевать с РФ до последнего украинца, что является трагедией для украинского народа.

«Но, похоже, всё к этому и идет», — предупредил Путин на встрече с руководством Госдумы и с лидерами фракций.

По словам лидера РФ, коллективный Запад десятилетиями ведет себя в отношении России исключительно агрессивно.

Путин напомнил, что предложения России о создании системы равной безопасности в Европе были отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны — отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза остались проигнорированы.

На самом деле кризис на Украине начался из-за действий коллективного Запада, уверен Путин. Президент России обратил внимание, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, потому что ее начало означает переход к иному миропорядку.

Путин напомнил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины. Глава государства пообещал сделать для местных жителей и тех, кто там работает, всё, чтобы помочь им.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.