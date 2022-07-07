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Путин заявил о многолетнем агрессивном отношении Запада к РФ

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Фото: TASS/Sascha Steinach
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Коллективный Запад десятилетиями ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Так называемый коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. Наши предложения о создании системы равной безопасности в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза, проигнорированы», — сказал он на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Ранее, 29 июня, НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил на это, что тезис о российской стороне как о «главной стратегической угрозе» перемещается из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

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За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования. Он назвал Североатлантический альянс достаточно агрессивным блоком, созданным в целях конфронтации.

Песков напомнил, что продвижение НАТО к российским границам идет уже два десятилетия. Решение об увеличении численности сил быстрого реагирования принято из-за спецоперации России на Украине. В связи с этим в марте президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей. Как отметил пресс-секретарь президента, это «комплексная и сложная работа», соответствующие предложения пока не были представлены главе государства.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров назвал причиной сложившейся ситуации вокруг Украины безграничное расширение НАТО с целью установления однополярного мира и продолжения дальнейшего конфликта. Более того, текущие геополитические реалии стали катализатором накопившихся за последние десятилетия проблем в Евроатлантике, заметил он.

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