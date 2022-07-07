Путин заявил о многолетнем агрессивном отношении Запада к РФ

Коллективный Запад десятилетиями ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Так называемый коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. Наши предложения о создании системы равной безопасности в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза, проигнорированы», — сказал он на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Ранее, 29 июня, НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков заявил на это, что тезис о российской стороне как о «главной стратегической угрозе» перемещается из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования. Он назвал Североатлантический альянс достаточно агрессивным блоком, созданным в целях конфронтации.

Песков напомнил, что продвижение НАТО к российским границам идет уже два десятилетия. Решение об увеличении численности сил быстрого реагирования принято из-за спецоперации России на Украине. В связи с этим в марте президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей. Как отметил пресс-секретарь президента, это «комплексная и сложная работа», соответствующие предложения пока не были представлены главе государства.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров назвал причиной сложившейся ситуации вокруг Украины безграничное расширение НАТО с целью установления однополярного мира и продолжения дальнейшего конфликта. Более того, текущие геополитические реалии стали катализатором накопившихся за последние десятилетия проблем в Евроатлантике, заметил он.