СМИ сообщили об уходе британского премьер-министра Джонсона в отставку. Главное

В четверг, 7 июля, британские СМИ сообщили об отставке 58-летнего премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. На эту должность он вступил в июле 2019 года. Вскоре после своего назначения политик стал часто оказываться в центре скандалов. Самый известный из них — вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна из-за коронавируса.

Джонсон готов освободить кресло

Британские СМИ сообщили, что Джонсон уйдет в отставку только в октябре грядущего года.

Так, по сообщению Би-би-си, этим летом в Великобритании состоится консервативная гонка за лидерство, тогда и будет назначен новый премьер-министр. До этого времени Джонсон продолжит выполнять свои полномочия.

Однако с поста лидера консерваторов он уйдет уже сегодня, 7 июля. Лидером Консервативной партии он был с июля 2019 года.

За несколько дней до появления сообщений об отставке Джонсона, правительство премьер-министра Великобритании стали массово покидать политики. Среди них — замминистра по науке, исследованиям и инновациям Джордж Фримен, министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс, министр юстиции Виктория Аткинс, министр финансов Джон Глен, министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр в департаменте образования Алекс Бургарт и другие. По состоянию на 7 июля их общая численность превышает 50.

Еще в начале массового ухода политиков Джонсон заявлял, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства. Он отмечал, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу. Также он добавил, что еще одной причиной для его ухода может послужить нежелание кабмина «помогать украинскому народу».

Заявления стали поступать после нового скандала вокруг Джонсона, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства, они также раскритиковали его методы руководства.

Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

«В этом правительстве нет места никому, кто является хищником или злоупотребляет своим положением. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы вспомнил об этом и понял, что Пинчер не собирался извлекать какие-либо уроки и не собирался меняться, и я сожалею об этом», — сообщал он 5 июля.

Вотум недоверия и вечеринки на Даунинг-стрит

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

Джонсон тогда назвал в свою очередь результаты голосования, итоги которых позволяли сохранить пост, «очень хорошими для политики и страны».

Положение Джонсона значительно ухудшили и его развлечения во время локдауна. В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.

Джонсон был оштрафован за нарушения. Спустя некоторое время он извинился перед парламентом и народом страны за присутствие на вечеринке в разгар ограничений. По словам политика, он не знал, когда прибыл на мероприятие, что это будет вечеринка по случаю его дня рождения. Глава правительства Британии ожидал встречи, посвященной реагированию правительства на COVID-19.

25 мая были опубликованы результаты внутреннего расследования, которое с января 2022 года вела сотрудница секретариата правительства Сью Грэй. 60-страничный документ посвящен этому скандалу.

Кто может занять место Джонсона

Еще в начале июня газета The Guardian рассказала о возможных преемниках Джонсона. В список входят девять кандидатов. Наибольшие шансы на то, чтобы заменить политика, имеют глава МИД Лиз Трасс и ее предшественник Джереми Хант.