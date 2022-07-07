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Глава Чечни Кадыров заявил о необходимости уничтожить сбежавших на Украину террористов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении уничтожить скрывающихся на Украине террористов. Об этом он 7 июля написал в Telegram-канале.

«Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики. Эти крысы находятся в розыске. Мы давно их ищем. Сейчас они объявились в столице Украины», — рассказал Кадыров.

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Глава республики обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить чеченские подразделения на выполнение этой задачи.

«Исходя из этого, все бойцы из ЧР усиленно готовятся и жаждут момента, когда поступит соответствующее указание. <…> Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали. Сегодня они всплыли, как нечистоты, на Украине», — добавил губернатор.

Накануне Кадыров встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися в Чечню после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Он вручил награды и отметил, что бойцы продемонстрировали успехи в ходе спецоперации и пресекли «спекуляции об обособленности» чеченского народа от России.

Днем ранее сообщалось, что Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать из страны после заявления о будущем возвращении Лисичанска под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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