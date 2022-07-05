Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после заявления о возвращении Лисичанска

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль украинской армии.

«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается», — написал он 5 июля в Telegram-канале.

Ранее, 4 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

Генштаб Украины тогда сообщил, что националисты Украины были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции, чтобы сохранить жизни военных. В условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личного состава продолжение борьбы привело бы к роковым последствиям, отметили там.

Позднее Зеленский подтвердил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело боевиков от Лисичанска, и пообещал, что украинские войска вернутся на эту территорию благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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