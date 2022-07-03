Генштаб ВСУ подтвердил отход украинских войск из Лисичанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены покинуть занимаемые в Лисичанске позиции, чтобы сохранить жизни военных. Об этом 3 июля заявил генштаб ВСУ.

«После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении на странице генштаба в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что в условиях кратного превосходства российских войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение борьбы за город привело бы к роковым последствиям.

«Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе», — заключили в генштабе ВСУ.

Ранее в этот день об освобождении Луганской Народной Республики (ЛНР) президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что украинская группировка войск полностью заблокирована в «лисичанском котле». Также стало известно, что за двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военных, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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