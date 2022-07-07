Кадыров сообщил о возвращении чеченских бойцов домой после освобождения ЛНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с бойцами спецподразделения «Ахмат», вернувшимися в регион после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В среду я в торжественной обстановке встретился с командирами и отличившимися бойцами из числа личного состава», — говорится в посте.

Чиновник вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову. Также награду вместе с погонами полковника полиции получил Алихан Шовхалов. Медаль «За отвагу» вручили Султану Рашаеву. Еще ряд командиров и бойцов получили высокие награды и звания Республики.

Он добавил, что спецподразделения продемонстрировали успехи в ходе спецоперации и пресекли «спекуляции об обособленности» чеченского народа от России.

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