Норвегия пропустила через границу груз для Баренцбурга на Шпицбергене

Норвегия пропустила через границу контейнеры для Баренцбурга на Шпицбергене. Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на норвежский МИД.

«МИД Норвегии проинформировал, что контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от КПП «Стурскуг» на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген», — сообщил NRK со ссылкой на пресс-секретаря МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер.

В настоящий момент все грузы находятся на судне, которое направляется в сторону Шпицбергена. По словам местного МИДа, власти не собирались прекращать поставки на архипелаг и в Баренцбург.

5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией на фоне ситуации с архипелагом Шпицберген.

Ане Хавардсдаттер указала на то, что возможность денонсации договора Москвы и Осло не предусмотрена в тексте документа о разграничении морских пространств. Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова прокомментировала это заявление, указав на забывчивость Норвегии по поводу того, что она не так давно ввела «экономические рестрикции против России, противоречащие всем нормам международного права и поддержала воровство российских активов».

28 июня стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека.