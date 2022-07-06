Помогавшие в борьбе с COVID-19 студенты получат льготы при зачислении в ординатуру

Участвовавшие в борьбе с COVID-19 в качестве волонтеров студенты-медики получат преимущество при зачислении в ординатуру. Об этом говорится в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Участие в добровольческой волонтерской деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов — 20 баллов», — говорится в документе.

28 марта Мишустин сообщил, что правительство России дополнительно направило более 4 млрд рублей на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении более 100 медицинских работников, в частности из Смоленской и Московской областей, а также из Республики Удмуртия, за вклад в борьбу с коронавирусом. 26 июля Путин наградил медиков почетной грамотой президента РФ за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

В ноябре 2020 года российский лидер предложил поощрять дополнительными выплатами студентов-медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».