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Путин наградил более 100 медработников за борьбу с коронавирусом

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении более 100 медицинских работников, в частности, из Смоленской и Московской областей, а также из Республики Удмуртия за вклад в борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ 3 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Были награждены Орденом Пирогова: заведующая отделением областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Смоленского областного института паталогии Ольга Андреева и заведующая отделением стационара Рославльской центральной районной больницы (Смоленская область) Галина Бештейнова. Также награду получила врач Сергиево-Посадской районной больницы Московской области Наталья Бигун.

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Уточняется, что наград за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения удостоились и студенты Московской, Курской областей, а также ординатор из Кировской области.

Помимо них, были награждены за успешное выступление национальной сборной команды РФ на чемпионате мира FIFA по пляжному футболу 2021 года тренеры Михаил Лихачев, Илья Леонов и Андрей Бухлицкий и шесть игроков сборной.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени удостоился гендиректор Иркутского авиационного завода - филиала публичного акционерного общества «Корпорация «Иркут» Александр Вепрев.

26 июля Путин наградил медиков почетной грамотой президента РФ за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Среди награжденных, в частности, врач частного лечебного учреждения «РЖД Медицина» в городе Великие Луки Галина Горелова, главная медсестра Томской районной больницы Нателла Шубенкина, фельдшер медсанчасти «Строитель» Томской области Надежда Коновалова.

Некоторым медикам объявлена благодарность президента РФ. Также Путин наградил некоторых из медицинских работников почетной грамотой за заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности.

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