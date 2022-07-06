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Австрия запланировала передать хранилище «Газпрома» другому оператору

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Фото: ТАСС/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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Власти Австрии намерены предоставить подземное хранилище «Газпрома» в Хайдахе в распоряжение другим энергопоставщикам, так как оно до сих пор не заполнено газом с российской стороны. Как заявил 6 июля канцлер страны Карл Нехаммер, только после этого Австрия начнет использовать данное хранилище.

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Как объяснил Нехаммер, в данном случае власти решили руководствоваться принципом «используй или потеряй».

«Это означает, что газохранилища используются по назначению, то есть для хранения газа, а если этого не происходит, то они изымаются у оператора и предоставляются в распоряжение другим для хранения газа», — сообщил он на пресс-конференции.

«Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. На данный момент оно пустует.

4 июля постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что у Евросоюза (ЕС) нет варианта полной замены российского газа на зиму 2022-2023 годов.

17 июня о сокращении поставок газа из России сообщили в Италии, Франции, Австрии и Германии. Немецкая Uniper зафиксировала снижение поставок на 25% относительно предусмотренного договором.

Тогда же «Газпром» анонсировал сокращение поставок природного газа по трубопроводу «Северный поток – 1» до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м из-за невозврата компанией Siemens Energy газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сокращение поставок газа из России в Европу связано с последствиями санкций. Вопрос о том, когда заработают опять турбины Siemens, представитель Кремля переадресовал «Газпрому».

До этого, 27 мая, Нехаммер в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил, что российский «Газпром» потеряет подземное газохранилище «Хайдах» в Зальцбурге в Австрии, если не будет его использовать.

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