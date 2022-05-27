Канцлер Австрии сообщил о возможной потере «Газпромом» газохранилища в Зальцбурге

Российский «Газпром» потеряет подземное газохранилище «Хайдах» в Зальцбурге в Австрии, если не будет его использовать. Об этом 27 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонного разговора.

«Я указал ему (Путину. — Ред.) на то, что если «Газпром» не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии», — сказал Нехаммер журналистам.

Разговор Путина и Нехаммера прошел ранее в этот день. В ходе беседы российский лидер подтвердил приверженность Москвы к соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию, пишет «Газета.Ru». Нехаммер, в свою очередь, назвал диалог интенсивным и серьезным.

5 мая сообщалось, что в Австрии признали «горькую правду» о зависимости от российского газа. Отмечалось, что газовые хранилища Австрии заполнены сегодня лишь на 20%, что является самым низким показателем в Европе.

Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80% от общего.

В то же время Австрия отказалась платить за российский газ в рублях. В настоящее время правительство страны активно работает с госкомпанией OMV AG, чтобы платежи за российский газ осуществлялись в евро и не нарушали санкций Евросоюза.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент РФ. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.