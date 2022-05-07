В Австрии признали «горькую правду» о зависимости от российского газа

Российская спецоперация по защите Донбасса раскрыла Австрии «правду» о зависимости от поставок российского газа. Об этом 5 мая написало агентство Bloomberg.

«Потребуются годы, чтобы отказаться от российского природного газа, и есть вероятность, что предстоящий тендер на накопление стратегического запаса топлива будет зависеть от российских запасов», — сказал агентству чиновник Австрии по энергетике.

Также автор статьи приводит слова министра энергетики Леоноры Глевессер, которая прежде заявляла, что альтернативы большим запасам сырья нет, поэтому нужно формировать стратегический резерв. При этом, как добавляет журналист, правительство страны изо всех сил пытается вырваться из полувековой хватки «Газпрома».

Отмечается, что газовые хранилища Австрии на сегодняшний день заполнены лишь на 20% — это самый низкий показатель в Европе. Согласно докладу Австрийского энергетического агентства, Вена сможет отказаться от российского газа только через пять лет, учитывая тот факт, что российский импорт составляет 80 процентов от общего.

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