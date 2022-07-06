ФСБ раскрыла покушение на начальника УСИН по Херсонской области

Сотрудники ФСБ России задержали и получили признательные показания от двух жителей Херсона Андрея Сереженько и Олега Пронько, которые по указанию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины участвовали в организации взрыва автомобиля начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Об этом в среду, 6 июня, сообщает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«Покушение готовилось на начальника ИК № 90 Соболева. Знакомый, который живет недалеко от меня, Василий Библенко сказал, что ему приказали проследить за ним, во сколько он выезжает на работу, во сколько приезжает, на чем. Через неделю сказал, что пришло задание взорвать (Соболева. — Ред.). Для этого привезли взрывное устройство — направленная мина зеленого цвета чуть выпуклой формы», — рассказал задержанный Сереженько.

Попытка покушения на главу УСИН состоялась 18 июня. Сереженько и Пронько установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля Соболева. В результате инцидента потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с ранением.

25 июня в Каховке Херсонской области произошло покушение на чиновницу Ирину Махневу. Глава региональной военно-гражданской администрации (ВГА) по региону Владимир Леонтьев сообщил, что автомобиль женщины, возглавляющей отдел образования, культуры и спорта, был подожжен возле ее дома. Махнева не пострадала, она намерена дальше пользоваться машиной после ремонта.

На следующий день ВГА установило личность преступника, благодаря оперативному появлению видеозаписи с горящим автомобилем на одном из сайтов.