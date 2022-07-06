Реклама
Прямой эфир
Политика
Встреча Путина с лидерами думских фракций состоится 7 июля
Мир
В ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS
Мир
ФСБ раскрыла покушение на начальника УСИН по Херсонской области
Общество
В Минпросвещения заявили о несоответствии части учебных заведений требованиям безопасности
Общество
МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в четверг в Москве
Общество
Каждая седьмая электронная сигарета на территории России сделана подпольно
Экономика
Глава Евросовета заявил о работе G7 над запретом российского золота
Мир
Турция потребовала от Финляндии и Швеции выдать членов РПК и FETO
Общество
Ученый высказался о возможной причастности США к пандемии коронавируса
Экономика
ЕК в середине июля представит экстренный план на случай отключения Россией газа
Общество
Помогавшие в борьбе с COVID-19 студенты получат льготы при зачислении в ординатуру

ФСБ раскрыла покушение на начальника УСИН по Херсонской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ФСБ России задержали и получили признательные показания от двух жителей Херсона Андрея Сереженько и Олега Пронько, которые по указанию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины участвовали в организации взрыва автомобиля начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Об этом в среду, 6 июня, сообщает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

«Покушение готовилось на начальника ИК № 90 Соболева. Знакомый, который живет недалеко от меня, Василий Библенко сказал, что ему приказали проследить за ним, во сколько он выезжает на работу, во сколько приезжает, на чем. Через неделю сказал, что пришло задание взорвать (Соболева. — Ред.). Для этого привезли взрывное устройство — направленная мина зеленого цвета чуть выпуклой формы», — рассказал задержанный Сереженько.

Область мира: как сегодня живет Херсон
В регионе налаживаются мирная жизнь и работа предприятий, а экономика постепенно переходит на рубли

Попытка покушения на главу УСИН состоялась 18 июня. Сереженько и Пронько установили взрывное устройство на месте парковки личного автомобиля Соболева. В результате инцидента потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с ранением.

25 июня в Каховке Херсонской области произошло покушение на чиновницу Ирину Махневу. Глава региональной военно-гражданской администрации (ВГА) по региону Владимир Леонтьев сообщил, что автомобиль женщины, возглавляющей отдел образования, культуры и спорта, был подожжен возле ее дома. Махнева не пострадала, она намерена дальше пользоваться машиной после ремонта.

На следующий день ВГА установило личность преступника, благодаря оперативному появлению видеозаписи с горящим автомобилем на одном из сайтов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022