Личность совершившего покушение на херсонскую чиновницу установлена

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области установила личность подозреваемого, совершившего покушение на чиновницу Ирину Махневу. Об этом ТАСС сообщает 26 июня.

Инцидент произошел 25 июня в Каховке. Глава ВГА Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что автомобиль чиновницы, возглавляющей отдел образования, культуры и спорта, был подожжен возле ее дома. Женщина не пострадала, она намерена дальше пользоваться машиной после ремонта.

Благодаря тому, что видео с горящей машиной быстро появилось на одном из местных сайтов, удалось оперативно выйти на след подозреваемого в совершении поджога, заявили в ВГА Херсонской области.

«Было принято решение выехать по адресу проживания администратора этого сайта совместно с военной милицией. Администратора не нашли, но обнаружили в гараже канистру с жидкостью, которой, предположительно, облили машину. Канистру изъяли для проверки. Личность подозреваемого таким образом установлена», — подтвердили в администрации.

За последние дни это третий случай, когда на чиновников Херсонской области совершается покушение.

24 июня при взрыве погиб глава управления по молодежной политике Дмитрий Савлученко. Бомба мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте сработала в автомобиле. В СК РФ заявили, что расследуют гибель чиновника.

22 июня произошло покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. По его собственным заверениям, сработал фугасный заряд, когда он направлялся на работу. Глава администрации получил легкие осколочные ранения и легкую контузию.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов расценил покушение как непрофессиональное. Взрывное устройство было заложено в траве на повороте на пересечении улиц и сработало, когда машина Турулева проезжала рядом.