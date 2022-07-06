Глава МИД России Лавров назвал недопустимой публикацию переговоров Путина и Макрона

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 июля во время визита во Вьетнам выразил недовольство случаями, когда в прессе публикуются расшифровки дипломатических переговоров.

«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», — цитирует министра корреспондент «Известий» в Ханое.

Так Лавров отреагировал на появление во французских СМИ записей телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Министр также отметил, что однажды МИД России опубликовал переговоры с коллегами из Франции и Германии во время обсуждения минских соглашений. Но тогда этот шаг был вызван необходимостью получить разъяснения, почему эти страны не подписали документы, которые были согласованы при личной встрече.

3 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров Путина и Макрона. По словам дипломата, один из телефонных разговоров президентов записывала «журналистская камера с журналистами» в Париже.

Таким образом Захарова прокомментировала документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» о шагах Макрона по урегулированию украинского конфликта, в котором были показаны кадры телефонного разговора лидеров Франции и РФ.

30 июня Макрон заявил, что не исключает новых контактов с Путиным. Он назвал поддержание контактов с российской стороной ответственностью Франции.

До этого, 16 июня, глава республики заявил, что Франция и ФРГ будут принимать участие в переговорах с Россией как европейские государства, но не намерены вести диалог от лица Украины. В тот же день он не исключил, что вновь позвонит Путину.

3 июня французский лидер рассказал, что с декабря провел в переговорах с российским лидером более 100 часов. Также он выразил уверенность, что Франция должна выполнять роль посредника в сложившейся ситуации. Кроме того, Макрон считает, что РФ нельзя унижать, потому что рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать.