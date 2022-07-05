В Финляндии рассказали о влиянии на отношения с РФ вступления страны в НАТО

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс не ставит под угрозу мирное сосуществование с Россией. Такое мнение во вторник, 5 июля, выразил в беседе с «Известиями» почетный профессор Финского центра российских и восточноевропейских исследований Александровского Института в Хельсинки Маркку Кивинен.

«Финляндия никоим образом не стремится спровоцировать Россию. <…> Как таковое, это не ставит под угрозу наше долгое мирное сосуществование с Россией», — подчеркнул он.

Также финский эксперт прокомментировал и идею местных властей о размещении базы Североатлантического альянса в аэропорту города Лаппеэнранта, расположенного Южной Карелии, примерно в 30 км от границы с Россией.

«Это была спекуляция местных гражданских политиков, не имеющих никакого существенного отношения к внешней и оборонной политике», — указал Кивинен.

Ранее в этот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков указал на то, что Минобороны РФ располагает планом по мерам обеспечения государственной безопасности на случай вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

3 июля стало известно о том, что в городе Лаппеэнранта предложили свой аэропорт в качестве возможной базы НАТО.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс был запущен в Германии 1 июля по инициативе кабинета министров. В правительстве выразили надежду на то, что в лице этих двух стран удастся получить «двух ценных партнеров».

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

В Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.