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Песков прокомментировал предложение «Газпрома» продавать СПГ за рубли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 5 июля, на брифинге прокомментировал отношение Кремля к предложению «Газпрома» продавать сниженный природный газ (СПГ) за рубли.

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Он заявил, что Кремль пока не принимал никаких решений по этому поводу, соответствующего указа нет.

Днем ранее в «Газпроме» предложили продавать СПГ недружественным странам в рублях. В компании отметили возникновение конкуренции между экспортом трубопроводного газа и СПГ, поскольку первый оплачивается в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно указу, покупатели должны были открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем.

30 мая стало известно, что нидерландская компания GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях, в частности из-за того, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС.

В тот же день датская энергетическая компания Orsted сообщила, что Дания не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит проводить трансакции в евро, в связи с этим не исключается прекращение поставок. В компании указали, что российский «Газпром» продолжает требовать оплаты поставок газа в рублях.

До этого, 14 мая, Еврокомиссия (ЕК) распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам Евросоюза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

19 мая вице-президент ЕК Франс Тиммерманс заявил, что производить оплату за газ в рублях ненормально и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро и долларах. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Тиммерманса, заявил «Известиям», что на сегодняшний день стоит признать, что для Европы оплата российского газа в рублях — единственный вариант.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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