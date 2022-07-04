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В «Газпроме» предложили перейти на оплату СПГ в рублях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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«Газпром» предложил перейти на оплату экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в недружественные страны в рублях. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил замглавы департамента компании Кирилл Полоус во время круглого стола комитета Госдумы по энергетике, в рамках которого обсуждалась «Энергетическая стратегия РФ на период до 2050 года».

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В «Газпроме» считают необходимым ввести механизмы координации экспорта трубопроводного газа и СПГ.

«На наш взгляд, с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками, а именно указа № 172 президента, разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение для страны, и сейчас как никогда, действительно, такой механизм необходимо вводить», — сказал он.

В компании отметили возникновение конкуренции между экспортом трубопроводного газа и СПГ, поскольку первый оплачивается в рублях.

«Одним из возможных методов регулирования может являться таможенное регулирование, то есть в части создания неких экономических стимулов направления этого газа не в западном, а в восточном направлении», — добавил Полоус.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно указу, покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем.

30 мая стало известно, что нидерландская компания GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях, в частности, так как это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС.

В тот же день датская энергетическая компания Orsted сообщила, что Дания не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит проводить трансакции в евро, в связи с этим не исключается прекращение поставок. В компании указали, что российский «Газпром» продолжает требовать оплаты поставок газа в рублях.

До этого, 14 мая, Еврокомиссия (ЕК) распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам Евросоюза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

19 мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что производить оплату за газ в рублях ненормально и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро и долларах. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Тиммерманса, заявил «Известиям», что на сегодняшний день стоит признать, что для Европы оплата российского газа в рублях — единственный вариант.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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