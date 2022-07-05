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В Госдуму 5 июля внесут законопроект о выходном в День семьи, любви и верности

В Госдуму 5 июля внесут законопроект о выходном в День семьи, любви и верности 8 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Во вторник, 5 июля, в Госдуму планируется внести законопроект об установлении 8 июля выходного дня по случаю праздника семьи, любви и верности. Об этом «Известиям» рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

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«Его еще не внесли. Подготовили записку пояснительную, вот сейчас в Думе намереваемся подписать у коллег и сегодня внести этот законопроект», — заявила она.

По словам Останиной, инициатива связана с вышедшим на прошлой неделе указом президента России Владимира Путина, который учредил новый государственный праздник.

«У нас, как правило, государственные праздники сопровождаются еще и выходным днем. Вот этот государственный праздник, он особенный, поскольку называется Днем семьи, то правильно было бы, чтобы семья провела этот день вместе, особенно та семья, где есть дети. Я думаю, что работодатели пойдут навстречу и 8 июля станет у нас нерабочим днем», — подчеркнула депутат.

Ранее, 1 июля, Останина сообщила, что комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил соответствующий законопроект. Она выразила надежду на то, что предложение встретит поддержку в Совете Думы.

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Новый праздник призван сохранить традиционные семейные ценности, а также способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Как отметила в тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, праздник семьи, любви и верности заменит День Святого Валентина, который не связан с христианскими традициями. По ее словам, новый праздник будет основан на российских традициях и устоях.

При этом депутат отметила, что День семьи, любви и верности вряд ли станет нерабочим днем, поскольку это принесло бы большую нагрузку для экономики страны.

Ранее, еще в 2015 году, депутаты уже выступали с инициативой сделать 8 июля выходным днем по случаю Дня семьи, любви и верности. Однако тогда в Госдуме не приняли предложения.

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