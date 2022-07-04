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8 июля — будет ли выходной в 2022 году на День семьи, любви и верности

Будет ли выходной в России на праздник 8 июля 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В пятницу, 8 июля 2022 года, в России отмечается День семьи, любви и верности.

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Изначально существовал только православный праздник, учрежденный по случаю дня памяти Петра и Февронии. Они прожили долгую и счастливую семейную жизнь, умерли в один день 8 июля в 1228 году.

В последнее десятилетие приобрел популярность День семьи, любви и верности. Россияне признаются в любви, вступают в брак, просят святых о знакомстве со своей второй половинкой, счастливом браке. На днях президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении ему статуса официального.

Официальный и государственный праздник — это разные понятия, закрепленные на законодательном уровне.

Официальными праздниками, например, считаются День медицинского работника, День учителя и День знаний, День города и другие. Они широко отмечаются в России, в том числе на самом высоком уровне, почитаются гражданами, но выходными не являются.

Государственные праздники — это красные дни календаря. В их числе День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День России, День народного единства. Все перечисленные даты — всегда дни отдыха в Российской Федерации.

День семьи, любви и верности, как отмечалось выше, — официальный, но не государственный. Поэтому в 2022 году дополнительного выходного 8 июля не будет.

Изменится ли ситуация, зависит от общественности и ее инициатив, органов законодательной власти. В 2015 году День семьи, любви и верности депутаты предлагали сделать днем отдыха по всей стране, но Госдума не утвердила решение.

Аналогичный законопроект подготовлен и в 2022 году. В повестке парламентариев на этой неделе его рассмотрение не стоит.

Дополнительно для читателей «Известий» мы подготовили календарь выходных и праздничных дней в 2023 году.

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