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В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным днем

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля — Дня семьи — выходного дня. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказала глава комитета Нина Останина во время заседания экспертного совета.

«Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным», — приводит слова Останиной НСН.

Она выразила надежду на то, что предложение встретит поддержку в Совете Думы.

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28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Новый праздник призван сохранить традиционные семейные ценности, а также способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Документ вступает в силу с момента публикации, пишет агентство городских новостей «Москва».

Путин неоднократно подчеркивал, что поддержка семей является приоритетом российского государства. Так, во время большой пресс-конференции российский лидер отмечал, что необходимо демонстрировать положительные стороны семейной жизни.

Президент также заявлял, что что многодетная семья в РФ должна утвердиться как норма, и назвал это базовым ответом на демографические вызовы, пишет сайт kp.ru.

В пресс-службе столичного управления ЗАГС сообщили, что среди россиян стало популярным заключение браков 8 июля. Так, в этом году в этот день в Москве планируют заключить брак около 1 тыс. пар, отмечает RT.

Как отмечает «Москва 24», конкурировать с этим днем могут только Красная горка и День святого Валентина.

С инициативой учредить новый праздник выступила молодежь города Муром еще в 2008 году. Их идею одобрили Госдума и Совет Федерации РФ, сообщает телеканал «Звезда».

8 июля 2022 года Русская православная церковь (РПЦ) отмечает день памяти причисленных к лику святых Петра и Февронии Муромских, отмечает REGNUM. Они, невзирая ни на что, смогли сберечь клятву, которую дали во время обряда венчания. Ее составляющие — быть вместе в радости и горе, богатстве и нищете, болезни и здравии.

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