В Госдуме исключили введение выходного в День семьи, любви и верности 8 июля

День семьи, любви и верности, установленный 8 июля в России, не станет нерабочим праздничным днем. Об этом «Известиям» 28 июня заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Не думаю, что это станет официальным выходным. У нас сегодня в Трудовом кодексе предусмотрено 14 нерабочих календарных праздничных дней. В случае выпадания на эти дни выходных дней, субботы или воскресенья, соответственно, отдых переносится на следующий день, и таким образом у нас увеличивается количество дней отдыха. Например, хорошие каникулы новогодние, поэтому дополнительный день отдыха — это достаточно большая нагрузка для нашей экономики. В этот день работодатели обязаны оплачивать работу в двойном размере, и это, конечно, накладка для экономики и для работодателей», — подчеркнула депутат.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Праздник учредили с целью «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи», говорится в документе.

8 июля отмечается христианский праздник — день памяти причисленных к лику святых Петра и Февронии Муромских. Считается, что они, невзирая ни на что, смогли сберечь клятву, которую дали во время обряда венчания. Клятва основана на готовности быть вместе в радости и горе, богатстве и нищете, болезни и здравии.

В 2006 году жители города Мурома, где в местном женском монастыре покоятся мощи Петра и Февронии, собрали подписи за объявление 8 июля светского праздника, посвященного семейным ценностям. Общественные деятели поддержали инициативу, одобрили ее в Совете Федерации России.

Полный календарь выходных и праздников на 2023 год, а также информация о том, как будем отдыхать на Новый год и Рождество, — в материалах «Известий».