Защита обжаловала арест по делу о госизмене умершего ученого Колкера

Защита обжаловала арест подозреваемого в госизмене ученого Дмитрия Колкера, который умер в больнице после доставки из СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС сообщили во вторник, 5 июля, в управлении судебного департамента Новосибирска.

В сообщении говорится о том, что в Советский районный суд Новосибирска поступили апелляционные жалобы от защитников ученого с просьбой постановление суда от 30 июля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Колкера.

В департаменте уточнили, что рассмотрение жалоб в Новосибирском областном суде назначено на 11 июля.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать задержание и смерть ученого Дмитрия Колкера. По его словам, это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда.

3 июля стало известно, что арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался в московской больнице. Он боролся с раком четвертой стадии.

Дочь ученого Алина Миронова уточнила, что ее отца арестовали в четверг, 30 июня, сотрудники ФСБ во время лечения в больнице, потом он был переведен в СИЗО «Лефортово». Заключение должно было продлиться до 29 августа.

По информации ряда СМИ, причиной обвинения в госизмене стала лекция, которую Колкер читал на международной конференции в КНР. Отмечалось, что в материале физика речь шла о разработке источников излучения для экологических, медицинских и специальных задач. Теоретически это могло быть связано с государственной тайной. Ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы.

Дмитрий Колкер — заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ, автор большого количества публикаций в зарубежных научных изданиях. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы. Ученый родился 7 июня 1968 года. Доктор физико-математических наук преподавал проектирование лазерных систем и физику оптических явлений. Колкер является автором 112 научных работ и трех патентов.