Ученый из Новосибирска умер спустя три дня после ареста по делу о госизмене
Ученый-физик из Новосибирска Дмитрий Колкер умер спустя три дня после ареста по подозрению в госизмене. При жизни он работал заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ).
Колкер боролся с раком четвертой стадии.
Дочь ученого Алина уточнила, что ее папу арестовали в четверг, 30 июня, сотрудники ФСБ во время лечения в больнице, потом он был переведен в СИЗО «Лефортово». Заключение должно было продлиться до 29 августа.
«Он скончался», — рассказал ТАСС источник из медицинских кругов.
По информации ряда СМИ, причиной обвинения в госизмене стала лекция, которую Колкер читал на международной конференции в КНР.
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