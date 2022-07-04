В Кремле прокомментировали задержание ученого Колкера

Кремль не может комментировать задержание и смерть ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося после ареста по обвинению в госизмене, это прерогатива суда, заявил 4 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать», — сказал он журналистам.

Накануне стало известно, что арестованный по подозрению в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался в московской больнице. Он боролся с раком четвертой стадии.

Дочь ученого Алина Миронова уточнила, что ее отца арестовали в четверг, 30 июня, сотрудники ФСБ во время лечения в больнице, потом он был переведен в СИЗО «Лефортово». Заключение должно было продлиться до 29 августа.

По информации ряда СМИ, причиной обвинения в госизмене стала лекция, которую Колкер читал на международной конференции в КНР.

Сын ученого Максим обратил внимание на то, что презентация накануне выступления была проверена сотрудниками Федеральной службы безопасности.

В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) заявили ТАСС, что в материале физика речь шла о разработке источников излучения для экологических, медицинских и специальных задач. Теоретически это могло быть связано с государственной тайной.

Колкеру грозило от 12 до 20 лет лишения свободы.

Дмитрий Колкер — заведующий лабораторией квантовых оптических технологий НГУ, автор большого количества публикаций в зарубежных научных изданиях. Долгое время он боролся с раком поджелудочной железы. Ученый родился 7 июня 1968 года. Доктор физико-математических наук преподавал проектирование лазерных систем и физику оптических явлений. Колкер является автором 112 научных работ и трех патентов.