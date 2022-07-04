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LEGO в России могут заменить китайские аналоги

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Существует множество китайских производителей, использующих тот же принцип соединения деталей, что LEGO. В последние годы они проделали серьезную работу и перешли от копирования LEGO-наборов к созданию собственных. Об этом «Известиям» сообщила учредитель федеральной сети магазинов игрушек TOY.RU Алиса Лобанова.

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Компания LEGO временно приостановила поставки своей продукции в Россию и маркетинговые активации на ее территории. Речь о закрытии представительства не ведется. Магазины под вывеской LEGO — «Мир кубиков» — проект Inventive Retail Group (входит в Группу компаний «Ланит»), и закрываются они по экономическим причинам, как и многие другие сети, оптимизируя свои расходы. Временно приостановили деятельность или закрылись более 40 магазинов, рассказала Алиса Лобанова.

«На китайском рынке можно найти практически любые конструкторы — точные копии наборов LEGO, аналоги из легосовместимых деталей, собственные разработки некоторых фирм, которые по качеству и цене уже не сильно отличаются от оригинала», — отметила она.

В основном, популярностью пользуются тематики с военными наборами (которых у LEGO нет), наборы по созданию игрушечного оружия и наборы из большого количества деталей, которые серьезно отличаются по цене от оригинала — до двух-трех раз, добавила Лобанова.

По ее словам, в сегменте 4+ не производится, игроки рынка используют контрактное производство в Китае с русификацией упаковки. В сегменте конструкторов для дошкольников — «Полесье» из Республики Беларусь и Bauer в России — но, к сожалению, качество и играбельность пока не позволяют им конкурировать с LEGO на все 100%.

«Ближайшими аналогами можно считать Megablocks от Mattel, конструкторы от белорусской компании «Полесье» и российско-немецкое предприятие Bauer. Но лидером рынка в сегменте 0–4 года все-таки является LEGO DUPLO за счет более интересных наборов с использованием лицензий Disney, супергероев и знаменитой железной дороги DUPLO», — рассказала Алиса Лобанова.

Датский производитель игрушек LEGO приостановил поставки в Россию в начале марта. В качестве причины указывалась ситуация, сложившаяся в ходе спецоперации России по защите жителей Донбасса. При этом подчеркивалось, что поставки прекращаются на некоторое время.

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