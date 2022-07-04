В ЛНР заявили о невозможности ВСУ вернуть территории республики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться вернуть территории Луганской Народной Республики (ЛНР) после взятия союзными силами Лисичанска, но им это сделать не дадут. Об этом 4 июля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пасечник также отметил, что идет работа по предотвращению деятельности диверсионно-террористических групп. Однако, по его словам, это сложная задача, так как «заходят под видом гражданских, под видом беженцев».

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащими населенными пунктами.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска. В своем видеообращении он заявил, что жизни военных страны важнее, поэтому пока войска отступили.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что местные жители вышли наводить порядок на улицы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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