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Жители освобожденного Лисичанска вышли наводить порядок на улицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители освобожденного Лисичанска вышли наводить порядок на улицы. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил военкор «Известий» Дмитрий Зименкин с места событий.

«В который раз я убеждаюсь, что Лисичанск — это удивительный город. Его совсем недавно только освободили, а местные жители не ждут, когда им кто-то что-то уберет. Они приходят и сами убирают улицы своего города», — пояснил он.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

Местные жители признаются, что очень ждали того момента, когда националисты освободят их город. Съемочная группа «Известий» встретила местного жителя Антона, который ехал на велосипеде с самодельным красным флагом в честь освобождения Лисичанска.

«Отсюда все начиналось. С большой надеждой мы ждали этого момента, потому что для нас все эти бандеровцы — не герои. А для них это был символ, они на него молились. А мы — нет», — рассказал он.

Местный житель признался, что пока город находился под контролем националистов, вести себя приходилось осторожно. Также он рассказал, что за неделю до освобождения националисты взорвали телевизионную и насосную станции, чтобы после зачистки это все не досталось Луганской Народной Республике (ЛНР).

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он сообщил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Лисичанск стал последним городом ЛНР, который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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