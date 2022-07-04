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Папа римский Франциск намерен посетить Москву и Киев

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Фото: Global Look Press/VATICAN MEDIA
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Папа римский Франциск в понедельник, 4 июля, сообщил о том, что после запланированной поездки в Канаду с 24-го по 30 июля хотел бы посетить Москву и Киев для того, чтобы попытаться помочь в решении возникшей конфликтной ситуации.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«Я хотел бы поехать (на Украину. — Ред.), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом. И теперь, возможно, после того, как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину. Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах», — цитирует Франциска агентство Reuters.

14 июня Франциск также заявлял о желании встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Он отметил, что должен был встретиться с патриархом 14 июня в Иерусалиме. Однако по взаимному согласию встреча была перенесена на более поздний срок.

3 мая папа римский заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с ее лидером Владимиром Путиным для обсуждения возможных путей решения конфликтной ситуации на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил об отсутствии каких-либо договоренностей по этому поводу.

15 апреля понтифик раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных. Он указал на то, что страны Запада принимают беженцев с Украины лучше, чем из других частей мира. Глава католический церкви признал право стран защищать себя, но при этом отметил, что проблемой является то, что люди забыли язык мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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