Папа римский заявил о желании встретиться с Путиным и обсудить Украину

Папа римский Франциск заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

По его словам, в первый день спецоперации России по защите жителей Донбасса он позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Спустя 20 дней он обратился к госсекретарю Ватикана кардиналу Паролину с просьбой передать Путину, что он готов нанести визит в Москву.

«Конечно, нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

При этом понтифик добавил, что поездка в Киев пока не стоит в его планах. Он направил на Украину главу дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинала Майкла Черни и главу службы Папских милостей кардинала Конрада Краевского.

«Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным», — добавил папа римский.

3 апреля папа римский заявил, что не уверен, сможет ли отправиться в Киев в ближайшее время. Он отметил, что план поездки уже на столе, но он сомневается, будет ли этот визит к лучшему. Тогда же под конец 36-го международного апостольского визита на Мальту папа римский призвал католиков обратить свои мысли к происходящему на Украине и помолиться о мире.

15 апреля понтифик раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных. Он указал на то, что страны Запада принимают беженцев с Украины лучше, чем из других частей мира. Глава католический церкви признал право стран защищать себя, но при этом отметил, что проблемой является то, что люди забыли язык мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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