Папа римский усомнился в возможности посетить Украину

Папа римский Франциск не уверен, сможет ли отправиться в Киев в ближайшее время. Своими сомнениями понтифик поделился в ходе пресс-конференции на борту самолета по возвращении с Мальты в воскресенье, 3 апреля.

«Я готов, план поездки уже на столе. Но я не знаю, можно ли это сделать, удобно ли это сделать и было бы это к лучшему», — цитирует его слова итальянское новостное агентство ANSA.

Ранее, под конец 36-й международного апостольского визит на Мальту, Папа римский призвал католиков обратить свои мысли к происходящему на Украине.

«Помолимся сейчас о мире, думая о гуманитарной трагедии измученной Украины», — сказал, завершая мессу

Между тем, итальянское правительство действует в рамках политики Евросоюза по оказанию экономического давления на РФ. Так, 1 апреля стало известно, что в рамках исполнения обязательств по санкциям в Италии изъяли имущество на сумму €900 млн у россиян, попавших в «черный список».

Ранее, 22 марта, итальянский эксперт Алессандро Орсини раскритиковал действия Евросоюза на фоне украинского конфликта, которые, по его мнению, лишь обострили ситуацию.

17 марта общенациональный профсоюз работников образования Италии (FLC) раскритиковал решение министерства университетов и научных исследований о прекращении сотрудничества с Россией в связи с военной операцией в Донбассе.

13 марта евродепутат от Италии Франческа Донато заявила, что Евросоюз (ЕС) несет ответственность за ухудшение ситуации вокруг Украины. Но, несмотря на это, западные лидеры не могут предложить какие-либо дипломатические решения для ее урегулирования.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Минобороны указали, что удары будут наноситься только по военным объектам, а не гражданским. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о признании своей независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.

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