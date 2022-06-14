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Папа Римский заявил о желании встретиться с патриархом Кириллом

Папа Римский заявил о желании встретиться с патриархом Кириллом в сентябре в Казахстане
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Фото: REUTERS/Vatican Media
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Папа Римский Франциск заявил о желании встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом понтифик сообщил во время встречи с главами европейских журналов Общества Иисуса.

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«Я надеюсь встретиться с ним <...> в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», — цитирует его газета La Stampa.

Папа Римский отметил, что должен был встретиться с патриархом Кириллом 14 июня в Иерусалиме. Однако по взаимному согласию встреча была перенесена на более поздний срок.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане запланирован на 14-15 сентября текущего года.

3 мая папа Римский заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что в настоящее время нет никаких договоренностей об их встрече.

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