Папа Римский заявил о желании встретиться с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск заявил о желании встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом понтифик сообщил во время встречи с главами европейских журналов Общества Иисуса.

«Я надеюсь встретиться с ним <...> в Казахстане в сентябре. Я надеюсь, что смогу поприветствовать его и немного поговорить с ним как с пастором», — цитирует его газета La Stampa.

Папа Римский отметил, что должен был встретиться с патриархом Кириллом 14 июня в Иерусалиме. Однако по взаимному согласию встреча была перенесена на более поздний срок.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане запланирован на 14-15 сентября текущего года.

3 мая папа Римский заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что в настоящее время нет никаких договоренностей об их встрече.