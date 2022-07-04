Россия отменила ПЦР-тестирование на COVID-19 для граждан Белоруссии

Гражданам Белоруссии больше не нужно делать ПЦР-тесты на COVID-19 по прилете в Россию. Для других иностранцев требования остаются прежними. Об этом журналистам сообщили в понедельник, 4 июля, в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию», — сказано в заявлении.

1 июля Роспотребнадзор сообщил об отмене всех введенных из-за распространения COVID-19 ограничений на территории России.

В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

18 марта были сняты ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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