Погода в Москве смягчится к концу недели

Погода в Москве станет более комфортной к концу текущей недели. Об этом в понедельник, 4 июля, рассказала специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«Во вторую половину недели у нас будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, температура в четверг, 7 июля, днем — +24...+29 градусов, ночью — +13...+18 градусов», — рассказала Макарова «РИА Новости».

С 8 по 10 июля температура днем составит +21...+26 градусов, а ночью — +12...+17 градусов, добавила специалист.

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что на 5 июля в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Ожидается, что температура воздуха вырастет до +32 градусов. Такие же показатели прогнозируются на 4 июля.

3 июля Макарова рассказала, что в этом месяце температура в Москве будет превышать климатическую норму. Она будет выше на 1–1,5 градуса. Осадков же будет меньше нормы.