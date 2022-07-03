Июльская температура в Москве будет выше климатической нормы

Температура воздуха в Москве в июле превысит климатическую норму примерно на 1-1,5 градуса. Об этом в воскресенье, 3 июля, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«Температура воздуха в июле в столичном регионе ожидается выше климатической нормы на 1-1,5 градуса. Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86-90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным», — сказала Макарова в беседе с «РИА Новости».

Метеоролог подчеркнула, что со вторника в столице следует ждать небольшие кратковременные дожди локального характера.

Накануне, 2 июля, в Москве в связи с ожидающейся жарой был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Метеорологи предупредили, что аномально высокие температуры будут наблюдаться с 10 утра до 18 часов.