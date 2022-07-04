Синоптики спрогнозировали до 32 градусов тепла в Московском регионе 4 июля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 32 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в понедельник, 4 июля. Соответствующие сведения опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 30 до 32 градусов выше нуля, ночью опустится до +17 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 27 до 32 градусов тепла в дневное время суток, и от +14 до 19 градусов — в ночное.

Ожидается ветер с переменными направлениями и скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Накануне, 3 июля, главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала превышение температурных показателей в Москве на 1,1,5 градуса от нормы, которое будет наблюдаться в июле. Оговаривая предстоящие осадки, эксперт предположила, что их количество будет меньше нормы приблизительно на 26-30 мм — до 60 мм.